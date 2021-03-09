Абу-Даби, , 17:56 — REGNUM Светлана Кузнецова (Россия) взяла верх над Элиной Свитолиной (Украина) в матче II круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (ОАЭ). Встреча продолжалась 1 ч 53 мин. и завершилась — 2:6, 6:4, 6:1. Об этом 9 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свитолина — пятая ракетка мира и чемпионка Итогового турнира в одиночном разряде 2018 г.

В следующем раунде Кузнецова встретится с Барборой Крейчиковой (Чехия), которая оказалась сильнее Елены Остапенко (Латвия).