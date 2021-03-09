Стокгольм, , 19:13 — REGNUM С 5 марта число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 39. Такие данные 9 марта обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 13 042 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 695 975 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 11 014 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 669 950 человек, вторую — 316 439 человек.

По состоянию на 9 марта, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 217 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 5 415 пациентов.