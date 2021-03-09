Тамбов, 9 марта, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Тамбовская область заняла второе место среди регионов страны в рейтинге по использованию электронных журналов в школах. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru На планёрке в правительстве Тамбовской области

Сегодня, 9 марта, еженедельное совещание у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина началось со школьных новостей: по результатам рейтинга в 2019—2020 учебном году Тамбовская область заняла второе место, так что губернатор поздравил с этим достижением начальника управления образования и науки области Татьяну Котельникову, подчеркнув значимость работы по цифровизации системы образования.

Рейтинг регионов по использованию электронных журналов в школах составляется ежегодно цифровой образовательной платформой «Дневник.ру». Он формируется на основе данных об активности школ, использующих дневники и журналы успеваемости в электронном виде. В числе показателей активности — своевременность заполнения журнала, размещение домашнего задания, наполняемость расписания.

В 2012 году Тамбовская область одной из первых перешла на ведение дневников и журналов успеваемости в электронном виде. Власти отмечают, что благодаря этим сервисам ученики экономят время на получении информации об учебном процессе: для них открыт постоянный доступ к оценкам, расписанию и домашнему заданию. Родители в режиме реального времени контролируют успеваемость детей, изменения в расписании и используют аналитические инструменты, позволяющие оценить достижения ребенка в сравнении с одноклассниками, активно включаются в сетевое общение со школой.

По мнению чиновников, положительный эффект и возможности от использования электронных дневников и журналов ощутили не только дети и родители. Функционал данных сервисов позволяет существенно снизить административную нагрузку на учителей за счет автоматизации учебных процедур.

«Система образования области успешно справляется с цифровизацией сферы. Эта работа, наряду с высокими показателями цифровизации системы здравоохранения, позволяет создать надежную платформу для развития цифрового региона», — отметил Александр Никитин.

В учебном процессе многих школ Тамбовщины применяются интерактивные мультимедийные учебники и библиотеки. По федеральному (региональному) проекту «Цифровая образовательная среда» (нацпроект «Образование») в 2020—2021 учебном году на базе 71 школы апробируется цифровая платформа для реализации персонализированной модели образования. По данным властей, она позволяет решать ряд актуальных задач, связанных с построением индивидуальных траекторий обучающихся, повышением интереса к обучению, частичной автоматизацией деятельности педагога.

В 2020 году в Тамбовской области по нацпроекту «Образование» современное компьютерное и презентационное оборудование получила 101 образовательная организация. Общее количество обучающихся, пользующихся оборудованием, превысило 40 тыс. человек. Всего в период с 2019 по 2022 годы оборудование и ноутбуки поступят в 310 образовательных организаций. Это обеспечит возможность использования онлайн-сервисов и федеральных образовательных платформ независимо от их местонахождения.