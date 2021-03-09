Кострома, 9 марта, 2021, 18:01 — ИА Регнум. В Костроме возбуждено ещё одно уголовное дело о мошенничестве при строительстве по национальному проекту. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщает корреспондент ИА REGNUM.

http://www.gradkostroma.ru Детский сад

Речь идёт о строительстве крупного детского сада на 280 мест на улице Профсоюзной. По данным следствия, в 2018 году администрация областного центра заключила муниципальный контракт на постройку здания с компанией ООО «СМУ Строй-Прогресс» из Ульяновска. Строительство проходило в рамках национального проекта «Демография».

Как выяснила прокуратура, генподрядчик представил администрации акт выполненных работ, в котором содержались неправдоподобные сведения. Подрядчик промолчал о том, что не установил двери в одном из блоков здания, не выполнил покрытие полов линолеумом, забыл установить подвесные потолки в нескольких секциях детсада, не выполнил работы по утеплению перекрытий. Также проверка выявила недочёты в части наружной отделки помещений. В результате бюджетам разных уровней был причинён ущерб на сумму 5,3 млн. рублей.

Напомним, что аналогичное уголовное дело в отношении подрядчика было заведено в связи со строительством школы на 1000 мест на улице Суслова. Строительство здания проходило в рамках национального проекта «Образование». Следствие считает, что некоторые работы и услуги в рамках муниципального контракта на строительство были не выполнены или оплачены по завышенной стоимости. Ущерб от действий подрядчика по этому делу оценили в 8,4 млн. рублей.

Отметим, что в настоящее время ООО «СМУ Строй-Прогресс» завершает строительство ещё одной костромской школы на улице Профсоюзной. Работы по возведению зданий проходят также в рамках нацпроекта «Образование», стоимость проекта составляет более 670 миллионов рублей. Сдать объект подрядчик должен до 1 июня 2021 года.