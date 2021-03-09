Москва, , 17:52 — REGNUM Экс-главный тренер футбольного клуб «Спартак» (Москва) и сборной России Олег Романцев выписан из больницы после инфаркта.

«Мое состояние сегодня признали удовлетворительным и отпустили домой… Очень порадовал матч «Спартака», возможно, после него состояние и позволило выписать из больницы», — отметил Романцев «Спорт-Экспрессу».

"Видел баннер на трибуне со своим изображением, огромная благодарность за него болельщикам. Уверен, что «Спартак» во главе с Доменико Тедеско продолжит успешное выступление в сезоне», — добавил он.

Во время матча 21 тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» — 6:1 в пользу хозяев, болельщики красно-белых вывесили баннер с пожеланиями Романцеву выздоровления.