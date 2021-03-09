Калуга, 9 марта, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Сегодня, 9 марта, часы у калужского музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского начали обратный отсчет до 12 апреля 2021 года — 60-летия первого полета человека в космос. Дата выбрана не случайно: ровно 87 лет назад родился первый космонавт в истории человечества Юрий Гагарин. 12 апреля 1961 года во время старта космического корабля «Восток» он произнес свою легендарную фразу «Поехали!» и, отправившись в космос, открыл новую эру для человечества.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге начали отмечать 60-летие первого полёта человека в космос

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель городского головы Александр Серяков, руководители подразделений Городской управы, ветераны космических войск и сотрудники музея космонавтики.

«60-летие первого полёта человека в космос — знаковое событие для всех калужан. В Калуге расположен лучший музей, посвящённый истории космонавтики, — подчеркнул Юрий Моисеев. — Здание музея стало такой же визитной карточкой нашего города, как Гостиные ряды и Каменный мост. Уверен, что после открытия второй очереди музея он станет ещё более популярным как в нашей стране, так и за её пределами».

Участники церемонии возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину.