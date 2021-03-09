Красногорск, , 17:53 — REGNUM Во второй половине апреля на территории Подмосковья ожидается пик паводка. Об этом заявил министр экологии и природопользования Андрей Разин на заседании регионального правительства.

«Паводок в этом году предполагается несколько более интенсивный, чем в прошлые годы. Пик ожидается 10−30 апреля», — сказал Разин.

По словам чиновника, чтобы обеспечить спокойное прохождение паводка на территории региона, необходимо обеспечить работу всех гидротехнических сооружений в штатном режиме. Помимо этого, нужно поставить на контроль паводкоопасные реки.

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