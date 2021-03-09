Москва, 9 марта 2021, 17:49 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с премьер-министром Ливана Саадом Харири, сообщает 9 марта официальный сайт внешнеполитического ведомства РФ.
Центральной темой переговоров стало преодоление социально-экономических проблем.
«Состоялся углублённый обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливане с акцентом на задачи скорейшего преодоления социально-экономического кризиса», — указано в сообщении МИД России.
Кроме того, обсуждался ряд практических вопросов дальнейшего развития дружественных отношений России и Ливана, в частности, углубления торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия.
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