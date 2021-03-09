Москва, , 17:48 — REGNUM Высокий уровень коррупции в Москве во многом объясняется сосредоточенными в ней масштабными финансовыми потоками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель фракции партии «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов, комментируя новость о том, что столица заняла первое место по уровню коррупции среди регионов России в рейтинге, составленном Генпрокураторой РФ.

«Москва — крупнейший город России, её финансовый центр. Бюджет города один из самых больших в мире. Где деньги, там и коррупция», — сказал Круглов.

По мнению парламентария, мировой опыт доказывает, что единственный способ противостоять этому — политическая и экономическая децентрализация.

«Логично, чтобы сами жители районов столицы решали, на что идут их налоги, а потом могли оценивать результаты. Это не только повысит уровень жизни в городе, но у чиновников мэрии и их подрядчиков останется меньше поводов для злоупотреблений. Вопрос коррупции должен решаться на системном уровне, а не сводиться к статистике единичных правонарушений», — заявил Круглов.

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