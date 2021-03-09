Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 17:46 — REGNUM В городе Гусь-Хрустальном Владимирской области выявлен очаг бешенства животных на улице Энергетической, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на указ губернатора.

В очаге заболевания установлен карантин. Там запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение посторонними лицами, ввоз и вывоз, перемещение и перегруппировка не привитых от бешенства животных. Также запрещено снимать шкуры с восприимчивых животных. К восприимчивым к бешенству животным относят домашних животных (кошек, собак) и сельскохозяйственных животных — крупный рогатый скот, лошадей, коз и овец.

Город Гусь-Хрустальный объявили неблагополучным пунктом по бешенству животных. Там запретили ярмарки и выставки с участием животных, а также вывоз животных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астрахани выявлено два очага бешенства у домашних животных