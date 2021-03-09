Киев, , 17:41 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук допрошен в СБУ, пишет 9 марта «Украинская правда».

Источник украинского издания уточнил, что оппозиционного политика допросили по уголовному делу о госизмене. Упоминаются в этой связи «недавно опубликованные разговоры Медведчука и экс-представителя России по Украине Владислава Суркова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля украинский «Цензор» опубликовал аудиозапись якобы разговора Суркова и Медведчука семилетней давности, касающиеся Донбасса и поставок электроэнергии из России на Украину.

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