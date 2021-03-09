Тверь, , 17:41 — REGNUM В Тверской области за последние пять лет более 8,6 тыс. человек переселились из аварийного жилья в новые квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Данные были приведены 9 марта на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Основной темой обсуждения стали итоги реализации Адресной программы Тверской области по переселению граждан из аварийного жилья в 2020 году.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

Игорь Руденя обозначил задачи региональному министерству строительства, а также администрациям муниципальных образований обеспечить исполнение программы по переселению жителей Тверской области из аварийного жилья в установленные сроки, контролировать каждый этап реализации, в том числе соблюдение всех стандартов качества при строительстве домов для переселения.

Действующая Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилья была запущена в 2019 году. До 1 сентября 2025 года из домов общей площадью 88,7 тыс. кв. метров, признанных аварийными на 1 января 2017 года, предстоит переселить свыше пяти человек. Общий объём финансирования программы с 2019 по 2025 годы составляет 3,9 млрд рублей.

Всего за период с 2016 года из аварийного жилья в регионе расселено 8 631 человек. В рамках первого этапа программы в Тверской области в 2019 — 2020 годах благоустроенное жильё получили 403 человека: жители Твери, Ржева, Торжка, Вышневолоцкого и Осташковского городских округов, Конаковского, Торопецкого, Зубцовского и Бельского районов. На втором этапе (2020−2021 годы) жилищные условия улучшат еще 538 человек, будет расселено 8824 кв. метра аварийного жилья.

«Программа очень значимая для территорий. Раньше мы переселяли и во вторичный жилой фонд. Сейчас по инициативе губернатора мы переселяем только в новое жильё, которое соответствует установленным критериям», — отметила глава Вышневолоцкого городского округа Наталья Рощина.