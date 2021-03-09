Хельсинки, , 17:41 — REGNUM Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии рекомендует правительству страны срочно подготовить распоряжения о резком ограничении граждан в передвижении за пределами их домов, сообщает 9 марта газета Helsingin Sanomat.

По утверждению газеты, это вызвано ускорением распространения новых штаммов коронавируса.

«Должны быть введены меры, которые ограничивают передвижение людей за пределами их собственных домов», — цитирует издание текст рекомендации THL, направленной в правительство.

Предлагается разрешить выход людей из дома только для занятий спортом и по жизненно важным нуждам. Особенно необходимы такие меры в регионах быстрого распространения коронавируса, в том числе столичный регион Финляндии.

Новые ограничения предложено ввести сроком на три недели.

Издание не располагает информацией о решениях правительства Финляндии по данному вопросу.

Напомним, всего в Финляндии зафиксировано 62,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых 774 привели к смерти пациентов.

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