Хельсинки, 9 марта, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии рекомендует правительству страны срочно подготовить распоряжения о резком ограничении граждан в передвижении за пределами их домов, сообщает 9 марта газета Helsingin Sanomat.

Мурильо Бартоломе Эстебан. Женщины за решеткой

По утверждению газеты, это вызвано ускорением распространения новых штаммов коронавируса.

«Должны быть введены меры, которые ограничивают передвижение людей за пределами их собственных домов», — цитирует издание текст рекомендации THL, направленной в правительство.

Предлагается разрешить выход людей из дома только для занятий спортом и по жизненно важным нуждам. Особенно необходимы такие меры в регионах быстрого распространения коронавируса, в том числе столичный регион Финляндии.

Новые ограничения предложено ввести сроком на три недели.

Издание не располагает информацией о решениях правительства Финляндии по данному вопросу.

Напомним, всего в Финляндии зафиксировано 62,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых 774 привели к смерти пациентов.