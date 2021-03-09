Москва, , 17:40 — REGNUM В России стало гораздо проще открыть бизнес, чем закрыть, причем все закрывающие бизнес наделены презумпцией виновности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ в 2020 году значительно выросло количество банкротств.

«Всплеск личных и корпоративных банкротств еще не достиг пика. А если учесть, что в России подобные процедуры длятся годами, то мы еще даже не начали ощущать их разрушительного влияния на российскую экономику, — сказал Ордов. — Особенно ужасным представляется понимание специалистами и финансистами фатальности этого процесса. По ряду данных, 97−99% всех банкротств заканчиваются закрытием компаний без надежды на финансовое оздоровление».

Все последние юридические изменения в процедуре банкротства привели, по словам Ордова, лишь к отягчающим эту ситуацию последствиям.

«Уже практически не осталось понятия «ограниченная ответственность» в ведении бизнеса, что формирует уникальную ситуацию, когда вход стоит рубль, а выход — 10 рублей, — сказал Ордов. — В России стало гораздо проще открыть бизнес, чем закрыть, причем все закрывающие бизнес наделены презумпцией виновности. Инструмент субсидиарной ответственности вкупе с кризисом может стать гремучей и очень взрывоопасной смесью на пути посткризисного восстановления. Суды уже сейчас завалены делами о банкротстве, а какой коллапс нас ждет во второй половине 2021 года, и представить сложно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что резкий рост числа банкротств объясняется как объективными, так и субъективными причинами.