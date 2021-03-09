Красногорск, , 17:41 — REGNUM В период паводка на территории Подмосковья необходимо обеспечить меры безопасности. Об этом 9 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Глава региона отметил, что зима 2020−2021 годов выдалась снежной. Поэтому нужно заблаговременно предусмотреть и определить те участки, которые могут подвергнуться затоплению.

«Тонкий лед, все, что связано с весенней действительностью, нам очень важно отработать заранее. Поэтому прошу сегодня сделать соответствующий доклад и убедиться, что все места, которые требуют повышенного внимания по безопасности, нами прикрыты, и все мероприятия реализованы», — заявил Воробьев.

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