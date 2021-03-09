Подгорица, , 17:39 — REGNUM Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории (CInMED) выдал регистрационные свидетельства на вакцину от коронавируса AstraZeneca.

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Как сообщили в CInMED изданию «Vijesti», лицензия выдана на основании положительной оценки качества, безопасности и эффективности.

Лицензии были выданы в ускоренном порядке в соответствии со статьей 62 Закона о лекарственных средствах, поскольку 29 января этого года вакцина была лицензирована для продажи в Европейском Союзе централизованно, а документация, представленная в CInMED, была идентичной к той, по которой вакцина была одобрена в ЕС.

Вакцина AstraZeneca показана для активной иммунизации для предотвращения болезни Kovid-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, у людей в возрасте 18 лет и старше.

Вакцина предназначена для внутримышечного введения, вакцинация проводится в два этапа.