Париж, , 17:39 — REGNUM Национальный институт статистики и экономических исследований Франции INSEE опубликовал 9 марта отчет по четвертому триместру 2020 года по занятости населения.

По сообщению INSEE, в четвертом квартале 2020 года занятость во Франции снизилась меньше, чем ожидалось, — на 0,1%. Работу потеряли около 20 600 человек.

Также в отчёте отмечается, что «небольшое снижение в квартале касается только частного сектора (-0,1% или — 28 200 рабочих мест)». На государственной службе занятость, напротив, снова растет (+0,1% или +7600 рабочих мест). В целом, по данным INSEE, в 2020 году наемная занятость остается на уровне значительно ниже конца 2019 года с уменьшением на 1,1% или 283 900 рабочих мест. «Таким образом, она находится на уровне, сопоставимом с уровнем конца 2018. Это первое снижение в конце года с 2012 года», — следует из отчёта.