Екатеринбург, , 17:44 — REGNUM В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО, Екатеринбург) начали демонтировать колесо обозрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парка.

Колесо обозрения работало в парке с 1983 года. Аттракцион давно устарел и теперь отправится на металлолом. Разборка займёт неделю.

Ожидается, что новое колесо будет на 10 метров, на нём будет 20 закрытых кабинок. Конкурс на организацию нового колеса выиграла компания «Новые городские развлечения», которую позже экс-директор парка Владимир Черменинов назвал «фирмой-однодневкой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Черменинов обвинил действующего руководителя ЦПКиО Екатерину Кейльман в мошенничестве.

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