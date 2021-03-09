Вашингтон, 9 марта, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Ученые из Европейской Южной Обсерватории (ESO) обнаружили самый далекий источник радиоизлучения, известный на сегодняшний день. Исследования опубликованы в мартовском выпуске журнала The Astrophysical Journal.

ESO/M. Kornmesser Художественное изображение квазара P172+18

Квазар, известный под названием P172+18, был обнаружен с помощью телескопа VLT ESO на расстоянии 13 млрд световых лет от нашей планеты. Таким образом, мы имеем возможность увидеть, каким был P172+18, когда Вселенной было всего 780 млн лет.

«Наше открытие внушает оптимизм. Я надеюсь, что вскоре установленный нами «рекорд расстояния» будет побит», — сообщил участник исследования Эдуардо Баньядос из Института астрономии Макса Планка в Германии.

Данный квазар имеет сильное излучение в радиодиапазоне. Свою энергию он получает из черной дыры массой примерно в 300 млн солнечных масс, поглощающей газ в огромных количествах. При взаимодействии черной дыры с окружающим ее газом выделятся огромная энергия.

Напомним, что квазары являются одними из самых ярких объектов во Вселенной.