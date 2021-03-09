Москва, , 17:35 — REGNUM В Москве утверждены размеры единовременных выплат гражданам, пострадавшим вследствие радиационных аварий, сообщает 9 марта пресс-служба мэра и правительства столицы.

Распоряжение об этом подписал мэр города Сергей Собянин. Выплаты будут приурочены к Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, который отмечается 26 апреля.

Получателями станут 15 113 жителей города, и выплатят от 3 тысяч до 10 тысяч рублей в зависимости от категории.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что атомная энергетика Украины находится в удручающем состоянии и, по мнению многих экспертов, на территории страны может повториться катастрофа, аналогичная взрыву произошедшему в 1986 году на Чернобыльской АЭС.

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