Москва, , 17:33 — REGNUM Министерство финансов России на безлимитных аукционах 10 марта намерено разместить два выпуска облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серий №26 233 и №26 236 с погашением 18 июля 2035 года и 17 мая 2028 года соответственно в объёме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Сообщается, что объём удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Напомним, за I квартал 2021 года Минфин разместить на аукционах ОФЗ в общей сложности на 1 трлн рублей, а за весь текущий год — на 3,7 трлн рублей. С начала года ведомство уже разместило государственные облигации на общую сумму почти 316 млрд рублей.