Варшава, , 17:33 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда 8 марта подписал поправку к закону о дорожном движении. Это означает, что с июня 2021 года в правилах дорожного движения страны начнет действовать ряд изменений. Об этом сообщает Polskie Radio.

Согласно новым правилам, пешеходы, уже находящиеся на проезжей части, будут иметь приоритет перед любым транспортным средством. Кроме того, для водителей ужесточится ограничение скорости в населенных пунктах: теперь в них можно будет передвигаться с максимальной скоростью в 50 км/ч независимо от времени суток.

Новые правила также определяют минимальное расстояние между автомобилями на автомагистралях и скоростных трассах вне населенных пунктов. Указанное расстояние, выраженное в метрах, должно составлять не менее половины показателя скорости движения транспортного средства, выраженного в километрах в час. То есть, если автомобили движутся со скоростью 100 км в час, они должны ехать друг от друга на расстоянии не менее 50 метров. Исключения допускаются только при опережении.

Поправка вступит в силу с 1 июня.