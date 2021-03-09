Москва, , 17:28 — REGNUM Восьмого марта исполнилось 40 дней с момента кончины народного артиста СССР, Героя труда России, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Семёновича Ланового.

За эти дни страна смогла принять тяжесть утраты и смириться с неизбежным, но память о великом артисте осталась в сердце каждого. И сегодня мы поговорили с супругой Василия Семёновича народной артисткой России Ириной Купченко — она поделилась своими воспоминаниями и надеждами.

Василий Семёнович ушёл из жизни, но остался в памяти каждого из нас. А каковы Ваши самые яркие воспоминания, связанные с ним?

Последние дни в больнице. Василий Семёнович очень ждал и готовился к 50-летию фильма «Офицеры», репетировал песню «От героев былых времен», которую должен был петь на концерте, но высокая температура и общая слабость сказывались, он волновался, забывал текст песни, и просил, чтобы пели вместе с ним. Пела я, как могла, дежурные врачи, медсёстры, и даже нянечка из Таджикистана. Сначала читали по мобильнику, а потом уже наизусть. И так каждый день. И Вася подпевал всё тише и тише… Можно сказать, что он ушёл из жизни с этой песней…

Многие и запомнили его в образе бравого офицера Ивана Вараввы, а какая роль Вам больше всего нравится в фильмографии Василия Семеновича?

Я скажу о том, какая роль была любимой у него, это роль из фильма «Полосатый рейс» — «в полосатых купальниках».

А как получилось, что Василий Семёнович стал Сопредседателем Центрального штаба Бессмертного полка России и принял участие в работе этого общественного движения?

Василий Семёнович по характеру был целостным и социально активным человеком. Всё, что происходило в России и мире, воспринимал лично, как событие в собственной семье.

Например, когда из школьной программы Министерство образования исключило роман Льва Толстого «Война и мир», он не мог успокоиться больше месяца, не мог смириться с этим, и впоследствии, во всех своих концертных программах и выступлениях читал отрывок «Бал Наташи Ростовой».

И когда пошли разговоры на Западе о том, что Россия наравне с Германией развязала Великую Отечественную войну, и эти факты распространили СМИ, для него это был выстрел в сердце, потому что война — самое сильное впечатление его детства, которое сформировало его взгляды и позицию на всю оставшуюся жизнь.

Защитить память погибших, подвиг страны, стало делом его жизни и совести.

Василий Семёнович был истинным патриотом, именно поэтому он стал одной из центральных фигур в Общероссийском общественном движении «Бессмертный полк России», его сопредседателем и символом этого уникального проекта. Также он стал инициатором появления культурной программы Бессмертного полка. Для этого была создана автономная некоммерческая организация «Армия и культура», где он был Президентом.

Как возникла программа «Спасибо за верность, потомки!» и какова её судьба без Василия Семёновича?

Мой муж был убеждён, что патриот ответственен перед прошлым, настоящим и будущим своей страны, это он и стремился донести до зрителя в концертной программе «Спасибо за верность, потомки!», которая органично стала продолжением шествия Бессмертного полка и данью памяти о том, что пережил наш народ в годы Великой Отечественной войны.

Василий Семёнович родился в бараке, в семье рабочих завода «ЗИЛ». Он всегда говорил: «всё, что я имею, дала мне Страна, которая сначала называлась СССР, а потом Россия», и он яростно защищал эту страну, не изменяя своим идеалам и убеждениям до конца жизни.

Зрители не просто его любили, они ему верили, и он эту веру не предал ни разу. Всё, что он произносил, было его глубоким и выстраданным убеждением, и поэтому его слово касалось каждого сердца, он передавал свою любовь к Родине своему зрителю.

Залы на программе «Спасибо за верность, потомки!» всегда были переполнены, люди стояли даже у стен, а сам Василий Семёнович считал участие в этой программе своей гражданской миссией. Бесспорно, что для него было бы очень огорчительно, если бы этот проект перестал существовать. Но мне кажется, что есть кому продолжить: есть Михаил Ножкин, есть Александр Михайлов, есть слаженная команда. Я надеюсь, что и молодые артисты не останутся равнодушными к этому замечательному проекту.

После концертов, спектаклей, выступлений Василия Семёновича встречали толпы поклонников, получали автографы, фотографировались, несмотря на опасность заразиться Василий Семёнович никогда не отказывал, это и есть природа актёра, это характер Ланового, это его личностная особенность.

В определённых СМИ появились интервью, что он мог бы «прожить до ста лет», если бы отказался от выступлений и спектаклей и не «выходил без маски», но Лановой не мог по-другому, имел особое, почтительное отношение к публике. И упрекать его так называемым «друзьям» в том, что он был таким — это значит совершенно не знать Василия Семёновича.

Вспомним последний концерт, в котором он принял участие — Благотворительный концерт, посвящённый Дню Героев Отечества «Здравствуй, страна героев!». Он состоялся задолго до болезни Василия Семёновича — 5 декабря минувшего года. У мужа был только один номер, программа проводилась с соблюдением всех необходимых мер безопасности, но, естественно, на сцену все артисты выходили без масок. И зрители получили огромный эмоциональный заряд — весь зал встал под песню из кинофильма «Офицеры».

Вы всегда поддерживали Василия Семёновича и были с ним рядом. Бессмертный полк уже трудно представить без Ланового. Предполагается ли в дальнейшем Ваше участие в этом Движении?

Я всегда поддерживала и буду поддерживать деятельность Бессмертного полка России, и наша семья обязательно будет идти в колонне 9 мая, пока мы живы.

Это не просто акция, это нечто большее. Я помню то чувство, когда мы первый раз вышли с портретами в шествии Бессмертного полка, и за нами шёл людской поток, я обратила внимание, что люди выставляли не себя, чтобы попасть в камеру, а показывали фотографии своих близких, погибших родственников.

24 июня 1941 года, на второй день после начала войны, в действующих храмах страны прочитали обращение местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия: «Братья и сестры! Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину…», а более чем через 10 дней, 3 июля, Сталин обратился к народу с этими же словами: «Братья и сестры».

Именно такое было ощущение, когда шли в колонне: люди разного возраста, разных политических взглядов, разных вероисповеданий, но у всех в глазах и сердцах было одно чувство — мы один народ. Мы все ответственны за прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Мы братья и сестры.

Кстати, я хочу воспользоваться возможностью публично заявить, что, если когда-нибудь и кто-нибудь с домыслами, лживыми утверждениями, искажёнными фактами, заведомо ложными сведениями и бестактными рассуждениями будет бросать тень на безупречно прожитую жизнь и общественную деятельность моего мужа, я буду на это отвечать.

Слава Богу, что у нас в стране, наконец-то, приняты законы о защите чести и достоинства и закон о невмешательстве в частную жизнь. Прошу это иметь в виду не только отдельных персонажей, но также СМИ и ток-шоу.