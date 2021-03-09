Москва, , 17:28 — REGNUM В «Газпроме» ожидают роста поставок газа в страны Европы летом 2021 года. Об этом сообщили 9 марта в пресс-службе компании.

Отмечается, что отопительный сезон в Европе ещё продолжается. При этом европейские потребители продолжают отбирать газ из сильно опустевших за зиму подземных хранилищ, запасы в которых уже оказались значительно ниже прошлогоднего уровня.

Так, по данным Gas Infrastructure Europe, уровень газа в подземных хранилищах в Германии опустился до 29%, в Нидерландах — до 28%, во Франции — до 20%.

«Это говорит о том, что летом газовый рынок Европы будет работать в режиме «зелёной зимы», — отмечают в «Газпроме», указывая, что предстоящим летом «Европе необходимо будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года».

Напомним, в 2020 году экспорт российского газа в дальнее зарубежье сократился приблизительно на 10% и составил 179,3 млрд кубометров. Тем не менее этот результат вошёл в пятерку лучших в истории «Газпрома».

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