Минск, , 17:26 — REGNUM О плановом отключении от сети 10 марта первого энергоблока БелАЭС сообщили 9 марта в белорусском минэнерго.

Уточняется, что отключение необходимо для установления нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора станции.

Для этого будут проведены исследования «ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением её мощности до минимально контролируемого уровня».

Напомним, первый энергоблок БелАЭС был включён в сеть после приостановки работы (20 февраля) накануне, 8 марта. Отключение проводилось в рамках регламентных работ на этапе опытно-промышленной эксплуатации.

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