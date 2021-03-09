Токио, , 17:26 — REGNUM В Японии приняли решение о проведении летней Олимпиады в Токио без иностранных болельщиков. Об этом 9 марта сообщает Kyodo.

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Вопрос рассмотрен на онлайн-совещании глав Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК) и администрации Токио.

По итогам принято решение сделать упор на эпидбезопасности соревнований. Официально об этом объявят в течение месяца.

Олимпиада из-за коронавируса была перенесена с лета 2020 г. на 2021 г. Теперь должна пройти 23 июля — 8 августа.