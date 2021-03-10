Москва, 10 марта, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин намерен завести персональные аккаунты в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Telegram, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

duma.gov.ru Председатель Государственной думы Вячеслав Володин

«Принял решение завести персональные аккаунты в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Telegram», — сообщил Володин.

Это достаточно эффективный способ обратной связи, привел он аргумент.

При этом Володин заявил, что не планирует заводить аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter, пока они нарушают права человека, «чтобы не быть заложником их позиции».