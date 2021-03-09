Варшава, , 17:25 — REGNUM Представители социологического центра United Surveys провели в Польше исследование общественного мнения на предмет того, кого жители страны хотели бы видеть на посту премьер-министра. Результаты исследования обнародовал портал Onet.pl.

Отвечая на вопрос, кто мог бы стать лучшим премьер-министром Польши, 31,5% респондентов выбрали действующего главу правительства Матеуша Моравецкого. Он представляет правящую партию «Право и справедливость».

На втором месте с большим отрывом от лидера оказался мэр Варшавы и один из лидеров оппозиционной «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский с результатом в 8,7%. Тройку лидеров замыкает лидер движения «Польша 2050» Шимон Холовня (7,0%).

За ними следуют Владислав Косиняк-Камыш (4,9%), Дональд Туск (3,8%) и Адриан Зандберг (1,8%). Иные политики набрали менее 1,5%. Порядка 17% затруднились ответить на вопрос.

В опросе приняли участие 1 080 взрослых жителей разных регионов Польши. Исследование проводилось 4−5 марта.