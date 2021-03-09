Москва, , 17:23 — REGNUM Сотрудник полиции пострадал в Москве, пытаясь остановить участника конфликта. Об этом 9 марта сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошёл в ночь на 9 марта на улице Миклуха-Маклая. Прибывшие на место полицейские обнаружили конфликтующих граждан, которые, завидев стражей порядка, попытались скрыться.

По данным СМИ, сотрудник полиции схватился за ручку автомобиля Honda, в салоне которого находился подозреваемый. Но машина не остановилась. В результате правоохранителя протащило несколько метров по проезжей части. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, два грузовых автомобиля и трактор столкнулись в Хохольском районе Воронежской области днём 9 марта.

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