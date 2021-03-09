Москва, , 17:21 — REGNUM По данным Росстата, сельхозпредприятия РФ в 2020 году внесли рекордные 3,1 млн тонн минудобрений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства. По сравнению с 2019 годом (2,7 млн тонн) объем внесения вырос на 14,8%.

Динамика этого года, по данным Минсельхоза, выше прошлогодней. По официальным данным, сельхозтоваропроизводители в этом году увеличили запасы минеральных удобрений по сравнению с прошлым годом более чем на 20% до 1,73 млн тонн (в пересчете на 100% питательного вещества).

К первой декаде марта российский АПК уже обеспечил себя минеральными удобрениями на 40% от годового плана.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), почти 60% поставок в первые месяцы года приходится на азотные удобрения. В РАПУ также отмечают, что у аграриев растет популярность комплексных удобрений, позволяющих оптимизировать расходы на минеральное питание, что немаловажно в меняющихся макроэкономических условиях.

Рост закупок минеральных удобрений в России происходит на фоне восстановительного роста цен на агрохимикаты. В 2019—2020 гг. они упали на 40%. И статистика говорит о том, цены на них в России по-прежнему ниже уровня 2015 года (!). В России успешно применяется методика ценообразования Федеральной антимонопольной службы на минеральные удобрения, а также реализуется комплекс мер по сдерживанию цен в условиях резких изменений макроэкономической ситуации, который реализуют производители удобрений. Методика ФАС обеспечивает цены для российских сельхозтоваропроизводителей не выше, чем для их конкурентов за рубежом. Разница между экспортной ценой и ценой на внутреннем рынке достигает 20−30%, в зависимости от вида продукции, что позволяет российским экспортерам сельхозпродукции эффективно работать на глобальных рынках продовольствия.

Хотя цены на минудобрения остаются ниже, чем 5−6 лет назад, сами производители готовы обсуждать возможность поиска дополнительных механизмов ценообразования для агропредприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от резких изменений макроэкономической ситуации в условиях COVID-19. Отдельные аграрии, впрочем, стремясь сохранить и даже повысить маржу, предлагают рассмотреть возможность дополнительного регулирования рынка минеральных удобрений.

Эксперты категорически против этой меры. «Это сильное искажение рыночных сигналов, на которые будет негативная реакция там, где не ожидаешь и часто — не сразу», — предупреждает заместитель директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайда. Против регулирования выступают Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин, отмечающий, что применение регулирующих ставок в отношении удобрений противоречило бы принятым Россией международным обязательствам в рамках ВТО.

Не поддерживают регулирование и в самом АПК. К примеру, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отмечает негативное отношение сельхозтоваропроизводителей к экспортным пошлинам в принципе. Против выступает и гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, указывающий на возможность отмены или смягчения экспортной пошлины на зерно, а также достижения с поставщиками агрохимии приемлемых для всех сторон условиях поставок. А вот теоретические пошлины на экспорт удобрений он считает самым плохим вариантом: «Так мы начнем медленно гасить еще и эту отрасль».