Варшава, , 17:21 — REGNUM Сотрудники польской пограничной службы в городе Лодзь задержали трех граждан Украины, которых подозревают в подделке документов и содействии незаконному пребыванию более тысячи иностранцев на территории страны. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 9 марта пресс-секретарь польской пограничной службы Кшиштоф Гжех журналистам.

«По нашим данным, задержанные могли за вознаграждение производить фальшивые документы иностранцам. В основном к ним обращались их соотечественники — украинские граждане, однако среди «клиентов» могли быть граждане и иных государств. Задержанные не имели в Польше официальной работы», — отметил Гжех.

По его словам, во время обысков оперативники обнаружили по месту их проживания необходимое для создания фальшивых документов оборудование: принтеры, образцы многочисленных документов, в том числе декларации и разрешения на временное пребывание в Польше.

Подозреваемые находятся в Польше под подпиской о невыезде. В отношении них начато расследование.