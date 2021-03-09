Липецк, , 17:19 — REGNUM В Липецкой области гражданам 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции из-за коронавируса электронные больничные продлят с 11 по 24 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Фонда социального страхования.

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Больничные были выданы липчанам, не перешедшим на удалённую работу и не находящимся в отпуске.

Выплаты за время режима самоизоляции производятся за счёт средств Фонда социального страхования на основе данных, которые работодатели в электронном виде направят в Липецкое региональное отделение ФСС. Липчанам для этого не нужно предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

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