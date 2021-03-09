Рязань, 9 марта 2021, 17:21 — REGNUM Новое терапевтическое отделение открылось 9 марта в Рязанской областной клинической больнице. Здесь будут лечиться пациенты, у которых диагностированы сразу несколько заболеваний, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.
По словам главного врача ОКБ Андрея Карпунина, открытие нового отделения стало возможным после закрытия этажей «красной зоны» в учреждении. В больнице перераспределили силы специалистов терапевтического профиля, провели косметический ремонт, обустроили рабочие места и палаты для пациентов.
В новом отделении медицинскую помощь смогут одновременно получать 30 пациентов.