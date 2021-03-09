Рязань, , 17:21 — REGNUM Новое терапевтическое отделение открылось 9 марта в Рязанской областной клинической больнице. Здесь будут лечиться пациенты, у которых диагностированы сразу несколько заболеваний, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

По словам главного врача ОКБ Андрея Карпунина, открытие нового отделения стало возможным после закрытия этажей «красной зоны» в учреждении. В больнице перераспределили силы специалистов терапевтического профиля, провели косметический ремонт, обустроили рабочие места и палаты для пациентов.

«В областную клиническую больницу часто поступают коморбидные пациенты, то есть люди, у которых диагностировано сразу несколько заболеваний, например, диабет, гипертония, последствия инсульта. Раньше они проходили лечение в отделениях по одному из профилей болезни. Теперь пациенты с подобными диагнозами будут поступать в терапию. Здесь же будут лежать с отравлениями, ишемической болезнью сердца, анемией и другими заболеваниями, требующими подхода специалистов широкого терапевтического профиля», — пояснил заведующий отделением терапии Геннадий Милосердов.

В новом отделении медицинскую помощь смогут одновременно получать 30 пациентов.