Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Музей-заповедник «Павловск» устроит на Масленицу огненное шоу и обещает обширную праздничную программу в Павловском парке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального учреждения культуры.

Павловск, зима 2021 года Владислав Краев © ИА REGNUM

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Гулянья запланированы на конец Сырной недели — 13 и 14 марта. По традиции, центром праздника станет Площадь гуляний, там устроят розыгрыши и забавы, эстафеты, метания валенка, бег в мешках, перетягивание каната, распиливание дров и борьбу с ряженым «медведем».

В 10:00 с главной сцены зазвучат русские народные песни и масленичные зазывалки. У сцены установят чучело малой Масленицы. Для детей до 6 лет предусмотрен детский масленичный городок с играми, викторинами, выступлениями баяниста и балалаечника. На арт-посиделках у главной сцены гостей научат делать кукол-маслениц из сена, ткани и лент.

Кульминацией субботы, 13 марта, станет огненное шоу, которое завершится выступлением вокально-танцевального коллектив «Русская душа».

В воскресенье, 14 марта, в центре Площади гуляний на специальных металлических листах будет сооружен большой костер и чучело большой Масленицы. В течение дня все желающие смогут прикрепить к нему свою маленькую самодельную масленицу.

Большой костер, в котором сгорят чучело большой Масленицы и все малые, зажгут в ходе финального фееричного огненного представления «Прощай, зимушка-зима!».

Стоимость входа на масленичные гуляния в Павловский парк 13−14 марта с 10:00 до 18:00 составит 200 рублей для взрослых, студентов и учащихся старше 16 лет и 100 рублей для пенсионеров и ветеранов труда.

Билеты за полную стоимость можно приобрести заранее на официальном сайте музея-заповедника «Павловск». Льготники могут купить билеты в кассах на входных зонах в Павловский парк при предъявлении соответствующих документов.

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