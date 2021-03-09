Анкара, , 17:16 — REGNUM Пять обвиняемых в убийстве в 2019 г. посла России в Турции Андрея Карлова осуждены на пожизненный срок. Приговор огласил суд в Анкаре сегодня, 9 марта.

Ещё девять обвиняемых приговорены к срокам от пяти до 15 лет и пять человек оправданы.

Добавим, что ещё девять обвиняемых находятся в розыске, так что в их отношении продолжается расследование. В числе этих людей известный проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции преследует по делу о военном перевороте 2016 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карлова 19 декабря 2016 г. в Анкаре застрелил на публичном мероприятии исламист, который был ликвидирован на месте преступления.

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