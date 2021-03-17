С начала пандемии по 9 марта 2021 года в России, по официальной статистике, выздоровели 3,93 млн, умерли 89 809 человек с COVID. Все новости о борьбе с COVID-19 и вакцинации в России читайте в трансляции ИА REGNUM .

Неоднократно возникавшие слухи о введении ковид-паспортов или ковид-сертефикатов пока не подтверждаются. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова , идея введения ковид-сертификатов для путешественников вызывает скепсис в Кремле.

В связи со снижением темпов распространения вируса в регионах России постепенно сокращают число больничных коек для пациентов с корнавирусом.

Количество выявленных в России случаев заражения снижается. Месяц назад (11 февраля) показатель составил 15 308 человек, 9 марта — 9445. Снижается и число активных случаев (больных людей), 10 февраля — 418 118, 9 марта — 320 488.

Наиболее низкие темпы вакцинации наблюдаются в Дагестане, где доля привитых составляет всего 0,46%.

Первый этап вакцинации в России к 9 марта 2021 года прошли более 5 млн (3,6%), полностью привиты свыше 1,6 млн человек. Массово идет вакцинация среди военнослужащих, по одному уколу получили уже 372 000 человек.

В Липецкой области гражданам 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции из-за коронавируса электронные больничные продлят с 11 по 24 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Фонда социального страхования.

«Тем не менее расслабляться ни в коем случае нельзя», — цитирует департамент губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева . Глава региона призвал жителей продолжать соблюдение всех ограничений.

Сейчас в области функционирует 3 362 таких койки, что на 68% меньше, чем на пике заболеваемости COVID-19.

В Свердловской области сократили почти 70% коек, ранее развёрнутых для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

В связи с продолжающимся снижением заболеваемости COVID-19 в Новгородской области вновь будут смягчены ограничения, введенные ранее для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил 9 марта пресс-центр правительства Новгородской области.

В Новгородской области израсходовали 89% от общего объема поступившей в регион вакцины от коронавируса в количестве более 24 тыс. комплектов. Об этом стало известно на состоявшемся 9 марта заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Об этом: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 56 человек

В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 56 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 26 зарегистрированы в Кургане, сообщает 9 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 58 случаев.

В Архангельске за сутки коронавирус выявили у 114 человек, 46 — выздоровели.

В Петербурге власти и специалисты обеспокоены тем, что стихание второй волны эпидемии коронавируса «происходит крайне медленно». Такой вывод содержится в опубликованных 9 марта материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

Читайте подробнее: В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военнослужащих

В Вооружённых силах по состоянию на 9 марта выявлено более 600 носителей коронавирусной инфекции, свыше 31,5 тысячи военнослужащих переболели COVID-19, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

В Вологодской области прививку от COVID-19 сделали 30 158 человек. По плану минздрава, необходимо привить более 540 тысяч жителей региона.

Ростовская область из поступившей за весь период партии вакцины от COVID-19 использовала почти 85% доз. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском минздраве 9 марта.

Подробности в материале: В Ростовской области уточнили, от чего зависят сроки проведения вакцинации

Министерство здравоохранения Ростовской области уточнило, от чего зависят сроки вакцинации от COVID-19.

Около 200 млн рублей выделят из бюджета Вологодской области на ковидные выплаты работникам медучреждений.

Подробности в материале: С начала эпидемии COVID-19 в Албании прошел год

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 114 209 случаев заражения коронавирусом. 76 784 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1969 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Ровно год назад в Албании впервые был выявлен коронавирус. За первые дни марта COVID-19 унес жизни 173 граждан Албании. При этом если за январь было выявлено около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

На Камчатку в ближайшее время приедет около 12 тыс. вахтовиков, которые будут работать в рыбной отрасли и горнодобывающей. Власти региона готовятся к встрече сезонных рабочих в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В Еврейской автономной области жертвами COVID-19 стали ещё три человека. За весь период пандемии в регионе скончались 122 носителя коронавируса.

Подробности в материале: « Мосфильм» снимает кино про Владивосток в пандемию коронавируса

В столице Дальнего Востока с 15 марта начнутся натурные съёмки полнометражного художественного фильма «Владивосток» — съёмочная группа киностудии «Мосфильм» уже прибыла в Приморье. Это будет фильм о городе, его людях, которые переживают непростые времена эпидемии коронавируса.

В Якутии в очной форме работают 430 школ и 802 детских сада. Частично закрыты 89 классов в 32 школах. В том числе 15 в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом.

Подробности в материале: В Якутии жертвами COVID-19 стали уже более 500 человек

Всего на 10 марта в Якутии зарегистрировано 32 900 носителей коронавируса, победили инфекцию 31 522 человека, не справились с болезнью 526 жителей Якутии.

За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у девяти человек, выздоровели 44 человека. Об этом сообщили 10 марта в республиканском правительстве.

В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса под наблюдением остаются свыше 9 тыс. человек.

Подробности в материале: В Забайкалье погибли ещё два пациента с COVID-19

Последний раз такое число заболевших регистрировали в октябре 2020 года.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 10 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 670 человек, причём 83 из них обнаружили за последние сутки.

Подробности в материале: В Бурятии за сутки выявили 87 носителей SARS-CoV-2

В Бурятии за минувшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 34 718. Об этом утром 10 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Читайте подробнее: На Алтае жертвами коронавируса стали ещё 11 человек

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 760 человек, +34 за последние сутки) и ОРВИ (25 442 человека, +85 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 342 (+2 пациента за последние сутки), из них 107 (+1 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ.

Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 10 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2449 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки.

Об этом: В Хакасии скончались ещё два пациента с коронавирусом

Ещё два человека с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии. Об этом сообщили 10 марта в республиканском правительстве.

Также, судя по данным оперативного штаба на 10 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 57 950 человек (+198 за последние сутки).

В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1960 человек, причём 8 из них погибли только за последние сутки.

Подробности в материале: Записавшимся на прививку екатеринбуржцам не хватило вакцины от COVID-19

Изданию E1.ru о проблеме сообщили родственники 68-летней женщины-инвалида. Оказалось, что она пришла, записавшись заранее, но вакцина закончилась. Вместе с ней прививку не смогли поставить ещё несколько человек.

В Екатеринбурге записавшимся заранее на вакцинацию от СOVID-19 не хватило вакцины. Об этом пишут СМИ.

Всего за прошедшую неделю в Приангарье зарегистрировано 18 663 случая заболевания ОРВИ, в том числе заболели 12 580 среди детей. В Иркутске — 6848 случаев ОРВИ, в том числе 4811 — дети. Во всех возрастных группах населения отмечается положительный темп прироста заболеваемости.

В Иркутской области, по сравнению с прошлой неделей (1−7 марта 2021 года), отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Тем не менее в целом уровень заболеваемости ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 33,8%. Об этом информирует территориальный орган Роспотребнадзора.

В Чувашии удалось спасти 81-летнюю пациентку, которая две недели находилась на искусственной вентиляции лёгких, и болезнь COVID-19 сопровождалась сильными осложнениями.

Всего с начала массовой вакцинации регион получил 50 662 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и 1300 доз вакцины «ЭпиВакКорона». На сегодняшний день первую прививку сделали более 46 тысяч забайкальцев, второй этап прошли более 27 тысяч человек. Всего же для создания коллективного иммунитета в крае необходимо привить 60% взрослого населения. Это почти 500 тысяч человек.

«Будем готовы принимать по несколько десятков тысяч человек ежемесячно», — пояснила чиновница.

В Забайкалье, где несколько дней назад губернатор региона Александр Осипов не смог записаться по телефону на прививку от COVID-19, ожидают поступления большой партии доз вакцины. Об этом 10 марта сообщила министр здравоохранения Забайкалья Оксана Немакина.

Читайте подробнее: Собянин не исключил сохранения масочного режима в Москве после весны

«Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий, придется сохранять дольше», — заявил Собянин в интервью ТАСС.

По его словам, также придется оставить и ограничение массовых мероприятий. При этом ряд ограничительных мер в столице, скорее всего, будут отменены уже в весенний период.

Масочный режим из-за коронавируса в Москве может быть продлен после весенних месяцев, заявил 9 марта московский мэр Сергей Собянин .

07:42 10.03.2021

Заявление председателя Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Кристы Виртумер-Хохе по поводу вакцины «Спутник V» можно расценить как проявление предвзятости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя сравнение вакцины с «русской рулеткой», он пояснил:

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Читайте также: Врач считает предвзятым сравнение «Спутника V» с «русской рулеткой»

07:48 10.03.2021 Год самоизоляции «окончательно отбил у томских чиновников охоту общаться с людьми», считает депутат думы города Томска, заместитель председателя «Партии Роста» Елена Ульянова. Читайте подробнее: Депутат: самоизоляция «отбила» у томских чиновников охоту общаться с людьми

07:55 10.03.2021 В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 10 марта, за прошедшие сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 50 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: В Кузбассе за сутки скончались трое пациентов с коронавирусом

08:08 10.03.2021 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 732 человека. Читайте также: В Бурятии скончались ещё два пациента с COVID-19

08:10 10.03.2021 Режим самоизоляции для пожилых людей намерены продлить в Самарской области. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что сейчас жители стали вести себя менее осторожно, поэтому предполагается, что произойдет рост заболеваемости, а значит не своевременно смягчать ограничительные меры. Об этом: В Самарской области могут продлить режим самоизоляции для пожилых людей

08:16 10.03.2021 На 10 марта на Колыме выдано 8306 положительных тестов на COVID-19, излечились 8049 человек, скончались 98 пациентов. Читайте также: На Колыме скончался ещё один пациент от осложнений COVID-19

08:18 10.03.2021 В медицинских учреждения столицы Бурятии Улан-Удэ развёрнуто 13 пунктов вакцинации от коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, по ситуации на 10 марта здесь привито чуть меньше 20 тыс. человек. Читайте подробнее: В Улан-Удэ развёрнуты 13 пунктов вакцинации от COVID-19

08:28 10.03.2021 В Удмуртии по состоянию на 10 марта выявили 73 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 72 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 29 045 случаев. Читайте подробнее: Число носителей коронавируса в Удмуртии превысило 29 тыс. человек

08:30 10.03.2021 В Удмуртии по состоянию на 10 марта провели 903 688 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 810 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2472 исследования. Читайте также: В Удмуртии за сутки провели меньше 1 тыс. тестов на коронавирус

08:31 10.03.2021 В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 10 марта достигло 460 человек. За сутки скончались четыре пациента — три женщины и один мужчина в возрасте от 60 до 73 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Читайте подробнее: Четверо жителей Пензенской области скончались от COVID-19 за сутки

08:35 10.03.2021 В Удмуртии по состоянию на 10 марта прививку от коронавируса сделали 35 157 человек. Второй компонент препарата получил 16 291 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Об этом: В Удмуртии больше 35 тыс. человек вакцинированы от коронавируса

08:43 10.03.2021 По итогам 2020 года районы Забайкальского края показали рост собственных доходов, несмотря на ситуацию с COVID-19. Об этом 10 марта сообщила министр финансов Забайкальского края Вера Антропова. По её словам, рост составил 1,2 миллиарда рублей, из них 170 миллионов рублей — собственные доходы местных бюджетов. «Это позволило муниципалитетам взять на себя и выполнить дополнительных расходных обязательств примерно на миллиард рублей больше предыдущего года», — пояснила чиновница. Читайте также: COVID-19 не помешал муниципалитетам Забайкалья получить доход

08:50 10.03.2021 Коронавирус нового типа постепенно становится сезонным вирусом, что означает превращение вакцинации в регулярную процедуру. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила 10 марта в интервью для проекта ТАСС к годовщине пандемии. «Конечно, то, когда мы снимем маски, связано и с 60% провакцинированного населения, и с соблюдением нашими гражданами в этот период ограничительных мер, и тем, что коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно», — сказала Голикова. Об этом: Голикова: прививка от COVID-19 может стать регулярной

08:53 10.03.2021 В России ситуация с коронавирусом находится в фазе стабилизации, сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Читайте подробнее: Эпидемиолог оценил ситуацию с COVID-19 в России

08:59 10.03.2021 В правительстве Алтайского края сегодня, 10 марта, обсуждают проект Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Как сообщает его официальный телеграм-канал, в ноябре 2019 года данный документ был даже принят депутатами местного парламента в первом чтении, а затем прошёл согласование в Министерстве экономического развития России, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Их теперь нужно учесть в стратегии. Как пояснил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, основные цели остались неизменными. «Целью является устойчивый экономический рост, который в свою очередь даст возможность для создания комфортной среды для жизни и для развития творчества, для самореализации. Это в свою очередь приведет к развитию человеческого капитала», — заявил глава региона. Читайте также: Алтай определяется со своей стратегией на ближайшие 15 лет

09:07 10.03.2021 В России ситуация с коронавирусом сейчас лучше, но пока он ещё никуда не уходит, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Читайте также: Голикова о ситуации с COVID-19 в России: «Вирус ещё никуда не уходит»

09:19 10.03.2021 На Камчатке за последние сутки выявили ещё 21 случай заражения коронавирусом (днём ранее — 22). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 13 770 жителей. Об этом: На Камчатке пополнился список жертв COVID-19

09:20 10.03.2021 В Чечне к настоящему времени приняли участие в вакцинации против COVID-19 около 27 тысяч человек. Об этом сообщил 9 марта по итогам коллегии минздрава глава ведомства Эльхан Сулейманов. Он призвал жителей активнее участвовать в вакцинации, чтобы избежать тяжелых последствий в период третьей волны коронавируса, которую прогнозируют эксперты на весну 2021 года. Читайте также: В Чечне 27 тыс. человек сделали прививку от коронавируса

09:22 10.03.2021 В Югре за сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 92 случая. Об этом: В Югре за сутки выявлено 90 заражений коронавирусом

09:24 10.03.2021 Пандемия коронавирусной инфекции откинула Россию, как и другие государства, назад в своём развитии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте подробнее: В Кремле заявили о потерянном Россией годе развития из-за пандемии

09:25 10.03.2021 В Чувашии в 2020 году в условиях пандемии коронавируса и действия ограничительных мер объём инвестиций в основной капитал снизился на 24%. Подробности в материале: Инвестиции в экономику Чувашии упали на четверть

09:29 10.03.2021 В Саратовской области по состоянию на 10 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 51 354 человек, за сутки инфицированы 172 жителя. Накануне заболели 175 человек. Выздоровели с начала пандемии 46 224 пациента, или 90%, за сутки — 121 человек. Всего скончались 687 саратовцев. Читайте также: В Саратовской области снижаются темпы распространения коронавируса

09:34 10.03.2021 В Новосибирской области за прошедшие сутки было выявлено ещё 102 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 104 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Подробности в материале: Почти 90 новосибирцев с коронавирусом попали в реанимацию

09:49 10.03.2021 В Башкирии решили снять ограничения по посещаемости для кинотеатров, театров и спортивных соревнований. Об этом 10 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети. По его словам, данное решение было принято на заседании республиканского оперативного штаба. Об этом: В Башкирии сняли некоторые введенные из-за пандемии ограничения

09:51 10.03.2021 В Республике Карелия за последние сутки выявили 103 новых случая заражения коронавирусом, что на два случая меньше, чем днем ранее. Об этом 10 марта сообщили в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Карелии выявили 103 новых случая заражения коронавирусом

10:01 10.03.2021 В Москве масочный режим может быть сохраниться после снятия большинства ограничений. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС. По словам мэра, большинство ограничений в городе уже отменили в январе и феврале. Оставшиеся планируется отменить ближайшей весной. Об этом: Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве после весны

10:02 10.03.2021 За истекшие сутки на территории России было проведено 146 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 10 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Об этом: В России за сутки проведено 146 тыс. тестов на коронавирус

10:06 10.03.2021 В Ульяновской области от COVID-19 вакцинированы свыше 36 тыс. жителей. Темпы иммунизации в регионе нарастят. Подробности в материале: В Ульяновской области от коронавируса привились 36 тыс. человек

10:07 10.03.2021 В Ненецком автономном округе прививку от COVID-19 сделали 2473 человека. Первый этап вакцинации прошли 1245 жителей региона, завершили вакцинацию 1228. Читайте подробнее: Около 2,5 тысячи жителей Ненецкого АО сделали прививку от COVID-19

10:10 10.03.2021 132 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба администрации главы республики. Сообщается, что всего в регионе было выявлено 29 922 случая заражения этой инфекцией, при этом справились с ней 24 100 человек, в том числе 129 человек победили вирус в минувшие 24 часа. Об этом: В Башкирии за сутки скончались двое пациентов с COVID-19

10:10 10.03.2021 Власти Петербурга пытаются подготовиться к возможной третьей волне коронавируса. Такая тема стала предметом обсуждений на заседании так называемого «малого правительства» в Смольном. Подробности в материале: Власти Петербурга готовятся к третьей волне коронавируса

10:12 10.03.2021 В Чечне в период пандемии коронавируса жителям региона оказывалась поддержка со стороны Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Общее число розданных продуктовых наборов достигло за год более 2,5 млн штук. Читайте подробнее: Жителям Чечни раздали 2,5 млн продуктовых наборов

10:13 10.03.2021 За последние сутки в Ненецком автономном округе не выявили ни одного носителя коронавируса SARS-CoV-2. На лечении остаются 44 ковид-пациента. Читайте подробнее: В Ненецком АО за сутки не выявили ни одного нового носителя коронавируса

10:15 10.03.2021 Чтобы активизировать кампанию вакцинации от коронавируса, можно начать платить тем, кто сделал прививку. Расходы на это заведомо будут меньше экономических потерь от возможной третьей волны эпидемии, в случае провала массовой вакцинации. Об этом в интервью «КП — Санкт-Петербург» заявил глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Об этом: В Петербурге предложили платить прививающимся от коронавируса

10:16 10.03.2021 Действие ограничений, введенных ранее в связи с коронавирусом, продлили власти Тульской области. Изменения в указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин 9 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Об этом: В Тульской области продлили домашний режим для пенсионеров

10:27 10.03.2021 Массовая вакцинация от коронавируса сотрудников промышленных предприятий Тульской области начнётся после получения регионом очередной партии вакцины. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства региона по итогам заседания регионального штаба 9 марта. Читайте подробнее: Тульская область готовится к массовой вакцинации на промпредприятиях

10:40 10.03.2021 В столице Татарии в 2020 году 5484 пациента, перенесшие COVID-19, получили реабилитационную помощь. Из них 176 человек восстанавливались в круглосуточном стационаре в условиях санатория «Нехама», 1825 человек — в дневном стационаре, 3483 человека прошли реабилитацию в рамках амбулаторно-поликлинической помощи. Читайте также: Почти 5,5 тыс. переболевших COVID-19 жителей Казани прошли реабилитацию

10:51 10.03.2021 В Республике Карелия от осложнений, вызванных COVID-19, скончалась молодая женщина, поступившая в больницу беременной. Чтобы спасти ребенка, врачам пришлось сделать кесарево сечение. Читайте также: В Карелии после родов от ковида умерла 25-летняя женщина

10:58 10.03.2021 В Туве, по данным на 10 марта, от коронавируса вакцинировано 9957 жителей, в том числе 1983 пожилых гражданина старше 60 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, полный курс вакцинации прошли 4929 человек. Об этом: Число привитых от COVID-19 в Туве достигло почти 10 тысяч

10:59 10.03.2021 Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что вакцинация от коронавируса в российских домах престарелых началась, но не везде.

11:06 10.03.2021 В Республике Крым подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 10 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 9 марта, сообщалось о 58 новых носителях коронавируса. Читайте также: В Крыму за сутки выявили 60 новых носителей коронавируса

11:09 10.03.2021 В 2021 году экономика России вернется к тем темпам роста, которые наблюдались начиная с 2012 года. Об этом заявил экономист, предприниматель, член генсовета «Партии Роста» Антон Любич. «Я ожидаю в 2021 году рост российской экономики в диапазоне 2,2−2,5%. Что соответствует обычному росту нашей экономики после 2012 года с поправкой на восстановительный рост тех секторов, которые искусственно сдерживались противоэпидемиологическими ограничениями в 2020 году», — сказал Любич. Об этом: В 2021 году ВВП РФ вырастет на 2,2−2,5% — прогноз экономиста

11:10 10.03.2021 83 новых носителя коронавируса выявлены в Брянской области 10 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 78 пациентов. Читайте подробнее: В Брянской области за сутки выявлены 83 носителя коронавируса

11:18 10.03.2021 По итогам девятой недели 2021 года в Республике Алтай выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, это более чем на четверть больше, чем на предыдущей неделе (106 случаев). Читайте подробнее: Эпидемиологическая ситуация в Горном Алтае вновь ухудшается

11:29 10.03.2021 Советский и российский актер Николай Сморчков, который исполнил роли в фильмах «Летят журавли» (1957) и «Война и мир» (1967), скончался в возрасте 90 лет от COVID-19. Об этом 10 марта сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. Читайте также: Актер Николай Сморчков скончался в возрасте 90 лет

11:30 10.03.2021 В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтвердили 52 летальных исхода, причиной которых стал COVID-19. Это на десять случаев больше, чем сутками ранее, и на одну смерть больше, чем за последние сутки в Москве. О новых данных 10 марта сообщает федеральный оперштаб. Читайте подробнее: Петербург оказался «лидером» по смертям от ковида за сутки

11:30 10.03.2021 За последние сутки в России выявили 9079 носителей коронавируса. Об этом 10 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Прирост стал минимальным с 1 октября 2020 года. Вчера, 9 марта, в России выявили 9445 случаев заражения. Об этом: В РФ за сутки выявили 9079 случаев заражения коронавирусом

11:32 10.03.2021 На Камчатке израсходовано уже более 80% доставленной вакцины от коронавируса. Только за последние сутки в крае привился 731 человек. Читайте также: На Камчатке израсходовали уже более 80% поступившей вакцины от коронавируса

11:33 10.03.2021 В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 258 человек. Это на четыре случая заражения меньше, чем днём ранее. Читайте подробнее: В Ростовской области выявили ещё 258 носителей коронавируса

11:36 10.03.2021 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 13 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 марта. Подробности в материале: В Ростовской области скончались ещё 13 пациентов с COVID-19

11:36 10.03.2021 Всеволожский, Гатчинский и Выборгский районы Ленинградской области продолжают сохранять «лидирующие» позиции по выявленным зараженным коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе было выявлено 130 новых инфицированных, и большая их часть именно в этих районах. Об этом 10 марта сообщили в региональном оперативном штабе. Читайте также: Названы три района Ленобласти, лидирующие по количеству зараженных ковидом

11:37 10.03.2021 В Воронежской области за сутки зарегистрирована смерть 21 пациента с подтверждённым COVID-19, об этом сообщили 10 марта в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Воронежской области коронавирус унёс жизни ещё 21 человека

11:38 10.03.2021 В Курской области 10 марта зарегистрировано 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 31 тыс. 913 заражённых коронавирусом. Читайте подробнее: В Курской области выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом

11:38 10.03.2021 За последние сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 466 человек, сообщили 10 марта в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. С начала распространения SARS-CoV-2 в стране от ковида скончались 90 275 человек. Подробности в материале: В России число смертей от COVID-19 впервые превысило 90 тысяч

11:40 10.03.2021 В Чувашии выявлено ещё 44 носителя коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Об этом: За сутки в Чувашии умерли шесть пациентов с коронавирусом

11:40 10.03.2021 В феврале власти Архангельской области получили от жителей региона 4351 обращение, 85% из них касались темы вакцинации от COVID-19. Об этом: Вакцинация возглавила ТОП тем, волнующих жителей Архангельской области

11:40 10.03.2021 В Чебоксарах с 11 по 14 марта мобильный прививочный пункт будет работать в торговом центре «Каскад».

11:41 10.03.2021 141 носитель коронавируса выявлен в Волгоградской области 10 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы шесть летальных исходов, выписаны 147 человек. Читайте также: В Волгоградской области выявили ещё 141 носителя коронавируса

11:44 10.03.2021 Около 95,4 тыс. жителей Ростовской области прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб 10 марта. Об этом: Почти 95,4 тыс. жителей Ростовской области прошли вакцинацию от COVID-19

11:45 10.03.2021 Власти Таиланда смягчают ограничительные меры для въезда туристов. С апреля вдвое сокращается срок обязательного карантина по корнавирусу. Читайте подробнее: Таиланд вдвое сократил срок карантина для туристов

11:46 10.03.2021 В Курской области по состоянию на 10 марта зарегистрировано 490 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены четыре смерти. Читайте также: В Курской области скончались 490 пациентов с COVID-19

11:48 10.03.2021 За истекшие сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтверждено 959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 10 марта в федеральном оперштабе. Это на 18 случаев больше, чем сутками ранее, но в целом заболеваемость в городе остаётся на «высоком плато». Читайте также: В Петербурге увеличилась выявляемость коронавируса

11:49 10.03.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, что почти в четыре раза больше, чем днём ранее. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в числе заразившихся трое детей. Подробности в материале: На Алтае выявили 15 новых носителей коронавируса

11:50 10.03.2021 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 54 новых случая заражения коронавирусом. Из них 25 зарегистрированы в Кургане, сообщает 10 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 56 случаев. Читайте также: В Курганской области за сутки выявили 54 носителя коронавируса

11:50 10.03.2021 В Нижегородской области по состоянию на 10 марта выявили 378 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 373 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 100 397 случаев. Об этом: В Нижегородской области выявили 378 новых носителей коронавируса

11:50 10.03.2021 Реабилитация пациентов, перенесших COVID-19, на базе Мурманского областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины. Фото: minzdrav.gov-murman.ru

11:52 10.03.2021 В Рязанской области 10 марта подтверждены 64 случая заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 278 пациентов с COVID-19, выписаны после лечения ещё 62 человека. Подробности в материале: В Рязанской области подтвердили 64 новых случая заражения коронавирусом

11:52 10.03.2021 За минувшие сутки 10 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось об 11 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2583 человек. Читайте подробнее: Десять нижегородцев скончались от COVID-19 за сутки

11:53 10.03.2021 В Пензенской области за минувший день инфицированы коронавирусом 123 человека, накануне сообщалось о 128 заболевших. С начала наблюдения инфекция подтвердилась у 39 704 жителей области. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 460 пациентов, четверо — за сутки. Выздоровели в общем итоге 35 866 пациентов, или более 90,3% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 111 человек. Об этом 10 марта сообщает общероссийский оперативный штаб. Читайте подробнее: В Пензенской области за сутки выявили 123 положительных теста на SARS-CoV-2

11:53 10.03.2021 По состоянию на 10 марта в Красноярском крае коронавирус выявлен у 64 065 человек, в том числе за последние сутки в регионе подтверждено 140 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом: В Красноярском крае выявлено уже более 64 тысяч носителей коронавируса

11:54 10.03.2021 В Краснодарском крае подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 10 марта. Накануне, 9 марта, сообщалось о 137 пациентах. Читайте подробнее: В Краснодарском крае за сутки выявили ещё 130 носителей коронавируса

11:55 10.03.2021 Глава Минтруда Антон Котяков привился от COVID-19.

11:55 10.03.2021 В Саратовской области суточная смертность от COVID-19 вернулась к показателям октября 2020 года. Так, накануне врачи не смогли спасти восемь пациентов с коронавирусом — четыре женщины и столько же мужчин в возрасте от 59 до 81 года. Всего от последствий заражения инфекцией скончались по состоянию на 10 марта 695 человек. Читайте также: В Саратовской области за сутки от COVID-19 скончались восемь человек

11:56 10.03.2021 В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса суточное число выздоровевших превысило количество выявленных случаев заражения, составив соответственно 109 и 104. Читайте также: За сутки в Ульяновской области умерли девять пациентов с коронавирусом

11:58 10.03.2021 За минувшие сутки в Москве выявлено 1116 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте также: В Москве за сутки выявили 1116 носителей коронавируса

12:01 10.03.2021 В Нижегородской области по состоянию на 10 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 329 307 человек. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 1688 нижегородцев. Накануне тесты сдали 2644 жителя региона. Об этом: За сутки нижегородцы сдали меньше 2 тыс. тестов на коронавирус

12:09 10.03.2021 Еврокомиссия (ЕК) представит первый законопроект по созданию паспортов вакцинации в странах Евросоюза (ЕС). Документ будет обсуждаться 17 марта. Читайте подробнее: Еврокомиссия представит законопроект по созданию паспортов вакцинации

12:13 10.03.2021 В Свердловской области выявили 10 марта 2021 года ещё 150 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Для сравнения: 9 марта свердловские врачи зарегистрировали 156 носителей вируса SARS-CoV-2. Всего в области подтверждено 79 347 случаев выявления коронавируса. Об этом: На Среднем Урале зафиксировали ещё 150 носителей коронавируса

12:13 10.03.2021 В Мордовии по состоянию на 10 марта выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 40 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 262 случаев. Об этом: В Мордовии выявили меньше 40 новых случаев заражения коронавирусом

12:15 10.03.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 14 пациентов с коронавирусом, сообщили 10 марта в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Красноярском крае выросло число жертв COVID-19

12:18 10.03.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 174 человек. Читайте подробнее: За сутки от COVID-19 скончались двое жителей Мордовии

12:21 10.03.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 75 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 76 случаев. Подробности в материале: В Тюменской области за сутки выявили 75 носителей коронавируса

12:22 10.03.2021 Пандемия фактически задала направление модернизации экономики России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Об этом: Направление развития экономики России задала пандемия — экономист

12:25 10.03.2021 В Республике Крым не хватает мобильных бригад для проведения вакцинации населения от коронавируса. Об этом 10 марта говорилось на заседании регионального оперативного штаба. Читайте также: Крыму не хватает бригад для вакцинации от коронавируса

12:30 10.03.2021 В Липецкой области 10 марта подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 25 тыс. 688 положительных результатов исследований. Подробности в материале: В Липецкой области за сутки выявлены 97 новых носителей коронавируса

12:33 10.03.2021 Усилить работу по контролю за исполнением действующих антиковидных мер на территории Республики Крым поручил глава региона Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба 10 марта. Читайте подробнее: В Крыму усилят контроль за исполнением антиковидных мер

12:38 10.03.2021 В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе было зарегистрировано 462 летальных случая. Об этом: В Липецкой области скончались ещё пять пациентов с COVID-19

12:40 10.03.2021 В Марий Эл по состоянию на 10 марта выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 24 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 047 случаев. Подробности в материале: В Марий Эл подтвердили 26 положительных тестов на коронавирус за сутки

12:56 10.03.2021 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 10 марта выявили 1727 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 1746 новых носителей коронавируса. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 545 515 случаев. Об этом: Третьи сутки в Поволжье выявляют меньше 1,8 тыс. носителей коронавируса

12:57 10.03.2021 В Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 10 марта, прошли 95 200 человек. За сутки число привитых возросло на 1606 жителей. Вторую дозу вакцины получили 40 882 человека. Читайте подробнее: В Татарии за сутки привили от коронавируса свыше 1,6 тыс. человек

12:57 10.03.2021 В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 50 человек. Днем ранее COVID-19 зарегистрировали у 51 жителя республики. С начала наблюдения, по информации на 10 марта, выявили 18 485 случаев инфицирования. Выздоровели всего 15 118 пациентов, за сутки — 89 человек. С начала наблюдения подтверждены 367 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, за сутки произошли три смертельных случая. Читайте подробнее: В Татарии зарегистрированы 50 новых заражений коронавирусом

12:59 10.03.2021 На Ямале за сутки выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом. Из них 19 случаев зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 10 марта региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 34 случая. Подробности в материале: На Ямале за сутки коронавирус выявили у 31 человека

13:16 10.03.2021 В Ульяновской области 10 марта стартовали праздничные мероприятия, посвящённые Масленице. Из-за пандемии коронавируса они проходят в регионе «в ограниченном формате». Подробности в материале: В Ульяновской области запретили массовые масленичные мероприятия

13:19 10.03.2021 В Псковской области с начала массовой вакцинации от коронавируса привились почти 20 тыс. жителей. Вместе с тем в регионе продолжает снижаться количество вновь выявленных зараженных лиц. Читайте также: В Псковской области почти 20 тыс. жителей привились от коронавируса

13:24 10.03.2021 254 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Сообщается, что всего по области было выявлено 51 214 случаев заражения этой инфекцией. Об этом: В Самарской области за сутки скончались 15 пациентов с COVID-19

13:37 10.03.2021 За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 70 случаев заражения коронавирусом, в том числе 41 человек лечится амбулаторно. Об этом сообщили 10 марта в областном министерстве здравоохранения. Об этом: В Омской области выявлены десятки новых носителей коронавируса

13:52 10.03.2021 19 мобильных прививочных комплексов планируют закупить в Самарской области. Об этом 9 марта сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании оперативного штаба. По словам Беняна, которого цитирует пресс-служба ведомства, в настоящее время в регионе вакцинацию от COVID-19 проводят в 144 прививочных кабинетах, в том числе в двух мобильных комплексах. Подробности в материале: В Самарской области намерены приобрести 19 мобильных прививочных комплексов

13:55 10.03.2021 В Пермском крае за сутки, на 10 марта, выявлено 153 случая заражения коронавирусом, что на два больше предыдущего показателя, сообщает оперштаба по борьбе с COVID-19. Стоит отметить, с начала марта в регионе происходило стабильное снижение суточного числа выявленных носителей коронавируса. На сегодняшний день ежесуточный прирост случаев заражения составляет 0,3%, а коэффициент распространения — 0,904 (на 9 марта — 0,896). Подробности в материале: В Прикамье выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом

13:59 10.03.2021 Во Владимирской области 10 марта подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 28 тыс. 468 носителей вируса. Читайте также: Во Владимирской области за сутки выявлены 78 носителей коронавируса

14:01 10.03.2021 Во Владимирской области по состоянию на 10 марта зарегистрировано 923 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены пять смертей. Читайте подробнее: Во Владимирской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19

14:03 10.03.2021 В Тамбовской области 10 марта подтверждено 106 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 27 тыс. 378 носителей вируса. Читайте также: В Тамбовской области за сутки выявлены 106 новых носителей коронавируса

14:05 10.03.2021 В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 365 человек. Читайте подробнее: В Тамбовской области скончались ещё два пациента с COVID-19

14:08 10.03.2021 В Астраханской области 10 марта подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 29 тыс. 267 положительных результатов исследования. Читайте подробнее: В Астраханской области выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом

14:09 10.03.2021 В Оренбургской области за сутки выявлено 70 случаев заражения коронавирусом, в том числе четыре — среди детей, сообщает 10 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. Новый факты зафиксированы в 13 муниципальных образованиях. В Оренбуржье от коронавирусной инфекции излечились 35 480 человек. На сегодняшний день в больницах находятся 526 пациентов с COVID-19. Жертвами заболевания стали 650 оренбуржцев, шесть смертей подтверждено за последние сутки. Подробности в материале: COVID-19 в Оренбуржье: ещё 70 заражений коронавирусом и шесть смертей

14:10 10.03.2021 В Астраханской области по состоянию на 10 марта подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 590 человек. Читайте также: В Астраханской области скончались ещё три пациента с COVID-19

14:15 10.03.2021 За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали пять человек. Об этом сообщили 10 марта в областном министерстве здравоохранения. Читайте подробнее: В Омской области скончались ещё пять пациентов с коронавирусом

14:35 10.03.2021 В Челябинской области за 9 марта выявили 145 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 53 768 заразившихся. Выздоровели 46 447. Больных COVID-19 насчитывается 5128. Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 145 носителей коронавируса

14:44 10.03.2021 Вакцинация от коронавируса. Псков. Фото: pskov.ru

15:00 10.03.2021 В Белгородской области 10 марта подтверждены 92 случая заражения коронавирусом, что на один меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 119 человек, четыре пациента скончались. На вакцинацию от COVID-19 за сутки поданы 552 заявки, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Белгородской области подтвердили 92 новых случая заражения коронавирусом

15:05 10.03.2021 В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 10 марта. Подробности в материале: Ещё 32 жителя Калмыкии заразились коронавирусом

15:14 10.03.2021 В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Пензенской области продлили режим повышенной готовности. Соответствующие изменения в постановление о введении режима подписал 10 марта губернатор Иван Белозерцев. Читайте также: В очередной раз продлён режим повышенной готовности в Пензенской области

15:35 10.03.2021 В Нижегородской области в 8% школ и детских садов введен полный или частичный карантин по коронавирусу и острым респираторным вирусным инфекциям. Читайте также: В Нижегородской области в 8% школ и детсадов ввели карантин

15:53 10.03.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 91 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 10 марта. Днём ранее, 9 марта, в регионе было зарегистрировано 89 случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 774 человек. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлен 91 носитель коронавируса

16:49 10.03.2021 Вакцинация от коронавируса. Псков pskov.ru

17:08 10.03.2021 Мурманской области за последние сутки скончались пять ковид-пациентов. Общее число жертв коронавирусной инфекции выросло в регионе до 993. Читайте также: Число жертв COVID-19 в Мурманской области приблизилось к тысяче

17:15 10.03.2021 Роспотребнадзор не планирует вакцинировать детей от коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья. Читайте подробнее: Попова не видит необходимости вакцинации детей от коронавируса

17:21 10.03.2021 Роспотребнадзор видит риски в снятии режима самоизоляции для лиц, старше 65 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья. Подробности в материале: Роспотребнадзор указал на риски с ковид-послаблениями для пожилых

17:26 10.03.2021 Пока широкого распространения мутировавшего коронавируса в России нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья. Читайте подробнее: Попова: пока широкого распространения мутаций коронавируса в России нет

17:38 10.03.2021 В Республике Карелия продолжается прививочная кампания против распространения коронавируса. На данный момент уже 26 852 жителя региона привились первым компонентом вакцины «Спутник V», а 16 790 человек — вторым компонентом. Читайте подробнее: В Карелии от коронавируса привилось почти 27 тыс. жителей

17:49 10.03.2021 Масочный режим в России сохраняется, и оснований отказываться от него нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья. Об этом: Попова заявила о сохранении масочного режима в России

17:53 10.03.2021 В Ставропольском крае число пациентов, выздоровевших после COVID-19, составило 44 734 человека, только за минувшие сутки их стало больше на 293 человека, сообщил 10 марта губернатор края Владимир Владимиров. Читайте также: На Ставрополье число вылеченных от COVID-19 приближается к 45 тыс. человек

17:58 10.03.2021 Органы Роспотребнадзора и Глазовская межрайонная больница отметили рост числа случаев внебольничной пневмонии среди детей. Руководство ЧМЗ (Чепецкого механического завода) информировало оперативный штаб о росте числе заражений коронавирусом среди сотрудников предприятия. По оценкам отдела санитарного надзора МСЧ-41, заражение в основном происходит бытовым путем, в том числе через детей, которые переносят инфекцию бессимптомно. Подробности в материале: В удмуртском Глазове учреждения допобразования переводят на дистант

18:13 10.03.2021 В Костромской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. На данный момент прививки костромичам делают только одной из трёх зарегистрированных вакцин — «Спутник V». По информации на 10 марта, в регионе вакцинировались 26 тысяч человек — 4,1% от населения области. Об этом: Костромской губернатор потребовал увеличить темпы вакцинации селян

18:15 10.03.2021 В Пермском крае с 1 апреля отменяют режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Такое решение принято 10 марта на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба краевой администрации. Подробности в материале: В Прикамье с 1 апреля отменят режим самоизоляции для пожилых людей

18:43 10.03.2021 В Чечне число выздоровевших пациентов, переболевших COVID-19, приближается к 11 тысячам человек. За минувшие сутки выписаны еще 23 жителя региона. Общая численность сумевших справиться с болезнью достигла 10 979 человек, сообщили 10 марта в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Чечне осталось около 300 пациентов с COVID-19

18:53 10.03.2021 Во Владимирской области с начала массовой вакцинации от коронавируса к 10 марта прививки сделали 40 тыс. 16 человек. Оба компонента вакцины из них получили 26 тыс. 349 человек. Всего регион получил почти 56 тысяч доз вакцины «Спутник V». Читайте также: Более 26 тыс. жителей Владимирской области привиты от коронавируса

18:57 10.03.2021 В Адыгее за последние сутки зафиксировано всего девять новых пациентов с диагнозом COVID-19. Это минимальный показатель прироста числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе за период с осени 2020 года, сообщили 10 марта в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Адыгее зафиксировано всего девять пациентов с COVID-19

20:28 10.03.2021 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил решение координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, касающееся празднования Масленицы. Все мероприятия будут проводиться при соблюдении дополнительных требований в рамках указа о режиме повышенной готовности. Читайте подробнее: Нижегородскую Масленицу отметят при соблюдении ряда ограничений

20:58 10.03.2021 Переболевшие COVID-19 часто сталкиваются с расстройствами памяти и внимания, тревожностью, бессонницей, депрессией. Об этом заявила медицинский психолог реабилитационного отделения Коми республиканской психиатрической больницы Вера Яичникова. Читайте подробнее: Психолог из Коми рассказала о последствиях COVID-19

22:02 10.03.2021 В Петербурге за время прививочной кампании от коронавирусной инфекции удалось полностью привить немногим более 3% от числа постоянных жителей города. При этом темпы первичной вакцинации продолжают падать. Подробности в материале: В Петербурге полностью привиты от коронавируса чуть более 3% жителей

22:32 10.03.2021 Памятник Печальный ангел, посвященный врачам, погибшим от COVID-19. Санкт-Петербург. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:52 10.03.2021 В Вооружённых силах уже более 380 тысяч военнослужащих прошли добровольную вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V», сообщается в информационном бюллетене Минобороны России. Читайте подробнее: В Минобороны рассказали о ходе вакцинации от COVID-19 в Вооружённых силах

06:31 11.03.2021 В Ульяновской области в связи с пандемией коронавируса под наблюдением остаются более 9 тыс. человек. Подробности в материале: В Ульяновской области выявлено ещё 103 носителя коронавируса

06:43 11.03.2021 В Югре региональный уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова сообщила о «перегибе» в соблюдении антиковидных ограничений в городе Мегионе, когда в магазине были задержаны две школьницы. В УМВД официально заявили, что сотрудники полиции действовали в рамках постановления главы региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Полицейские Югры пояснили омбудсмену причины задержания школьниц в магазине

06:50 11.03.2021 В Пермском крае оперштаб по борьбе с COVID-19 разрешил учреждениям культуры (театрам, концертным организациям, кинотеатрам) с 1 апреля увеличить заполняемость залов до 75%. Добавим, с 1 сентября 2020 года и по сей день залы могут быть заполнены лишь наполовину. В минкульте подчеркнули, что одномоментного увеличения числа зрителей в учреждениях культуры до 75% не произойдет. Переход будет постепенным. Это сделано для того, чтобы учреждения культуры смогли перестроить продажу билетов, и зрители смогли их приобрести заранее. Читайте подробнее: В Прикамье театрам разрешили увеличить заполняемость залов

06:50 11.03.2021 В Ульяновской области в ходе отчёта исполнения бюджета за 2020 год были приведены данные по расходам на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Читайте также: На борьбу с коронавирусом Ульяновская область потратила 5 млрд рублей

07:01 11.03.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 34 789. Об этом утром 11 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Подробности в материале: В Бурятии за сутки выздоровели 208 пациентов с COVID-19

07:04 11.03.2021 Система телемедицины на Московском заводе смазочных материалов во Фрязино. Источник gazprom-neft.ru.

07:15 11.03.2021 В Ульяновске масленичные мероприятия пройдут на площадках ТОСов. Праздник будет отмечаться «малыми группами» с учётом эпидемиологической обстановки. Читайте также: На Масленицу в Ульяновске запланировано 150 мероприятий

07:33 11.03.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 11 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 — уже 2461 человек, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 797 человек, +37 за последние сутки) и ОРВИ (25 524 человека, +82 за последние сутки). Об этом: В Алтайском крае погибли ещё 12 пациентов с COVID-19

07:43 11.03.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1967 человек, причём семь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 11 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 58 146 человек (+196 за последние сутки). Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё семеро пациентов

07:49 11.03.2021 В Карачаево-Черкесии остаются на лечении в ковидных госпиталях все меньше пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19. В настоящее время в стационарах находятся 197 человек, что в пять раз меньше, чем в начале 2021 года, сообщили в минздраве республики. Об этом: В Карачаево-Черкесии снизилось в пять раз число пациентов ковид-госпиталей