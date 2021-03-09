Кострома, 9 марта, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Костромичи начали самостоятельно решать проблемы с нерегулярным общественным транспортом в областном центре — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Остановка общественного транспорта в Костроме

Инициативные горожане создали группу «ВКонтакте» под названием «Везу бесплатно Кострома». В неё вступили водители, желающие бесплатно подвозить попутчиков и костромичи, нуждающиеся в такой помощи.

«Друзья. Если вы по каким — то причинам не можете уехать на общественном транспорте или куда-нибудь торопитесь и нет возможности сесть на маршрутку, то смело пишите где вы и куда вам нужно. Тот, кто будет рядом с вами и тот, кому по пути с вами, то обязательно вас подбросят до места следования», — говорится в описании группы.

Группа и чаты в WhatsApp и Telegram пользуются заметной популярностью. С конца февраля на них суммарно подписалась около 1000 человек.

Отметим, что в последнее время ситуация с общественным транспортом в Костроме накалилась до предела. Горожане недовольны регулярными пропусками рейсов, невежливостью водителей, «совершенно хамским» отношением перевозчиков к льготникам и невозможностью уехать домой в вечернее время. Перевозчики обвиняют в сложившейся ситуации городскую администрацию и экономические потери из-за снижения пассажиропотока в пандемию. В начале марта частники, обслуживающие 9 городских маршрутов по муниципальном контрактам, заявили о желании разорвать отношения с администрацией. Официальных заявлений на этот счёт мэрия пока не сделала.