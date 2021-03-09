Кольчугино, Владимирская область, , 17:13 — REGNUM В городе Кольчугино Владимирской области 2 марта на девочку в возрасте 1,8 года упал шкаф, ребёнок скончался в больнице. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Девочка с матерью находились в гостях у бабушки, к которой они приехали из другого региона. Девочку госпитализировали, но она скончалась в больнице от полученной травмы.

Полиция провела проверку, прокуратура Владимирской области изучила материалы и инициировала их передачу в региональный Следственный комитет для проведения доследственной проверки.