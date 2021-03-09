Махачкала, , 17:13 — REGNUM Кандидат экономических наук, победитель третьего конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», Хаджи-Мурад Абашилов назначен первым заместителем руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана.

Хаджи-Мурад Абашилов © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Хаджи-Мурад Абашилов родился 13 ноября 1981 года. В 2003 году окончил Дагестанский государственный университет по специальности «Мировая экономика»; в 2006 году — аспирантуру Московского государственного университета инженерной экологии по направлению «Менеджмент»; в 2008 году в Институте региональных экономических исследований защитил кандидатскую диссертацию по специализации «Региональная экономика».

С 2001 по 2005 год Хаджи-Мурад Абашилов работал в банковской сфере; с 2007 года занимался самостоятельным бизнесом. С 2009 по 2012 год был старшим преподавателем, заместителем декана Всероссийского заочного финансово-экономического института; с 2012 по 2017 год (в т.ч. по совместительству) — старшим преподавателем, доцентом кафедры «Государственные и муниципальные финансы» Финансового Университета при правительстве РФ. С 2014 года начал карьеру на государственной службе в контрольно-ревизионном подразделении Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве, а с 2016 по 2018 год продолжил в Управлении Федерального казначейства по г. Москве. В 2018 году по результатам кадрового конкурса «Мой Дагестан» назначен заместителем руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям региона. В 2020 году перешел на должность директора по развитию и инвестициям ООО «Управляющая компания СКУ». В марте 2021 года назначен первым заместителем руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана.

«После погружения в бизнес, оценки условий деятельности и взаимодействия коммерческого сектора с государством изнутри у меня сформировалось устойчивое понимание новых требований к уполномоченному органу исполнительной власти. Это постоянная информационная открытость, публичность всех предпринимаемых шагов, расширение спектра мер поддержки предпринимателей в различных отраслях. Намерен выстроить работу по принципу «единого окна» для всех действующих и потенциальных предпринимателей и инвесторов, которым для реализации своих планов нужно будет начать с простого шага — обратиться в Агентство», — рассказал о своих планах новой должности Хаджи-Мурад Абашилов.

В 2018 году Хаджи-Мурад Абашилов стал победителем кадрового конкурса «Мой Дагестан», в 2020 году — победителем конкурса управленцев «Лидеры России».

«Конкурс «Лидеры России» для меня стал личным и профессиональным откровением. Такое количество положительной энергии, ярких личностей, знатоков своего дела, которые мгновенно координируются в совершенно различных условиях! Но что самое главное — это чувство локтя, возникшее мгновенно, доверие между участниками, потихоньку перерастающее в дружбу. Для меня он стал не конкурсом, а слётом единомышленников, идейных и деятельных», — поделился победитель конкурса «Лидеры России 2020» Хаджи-Мурад Абашилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 250 «Лидеров России».