Москва, , 17:13 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 140 автомобилей. Об этом сообщает 9 марта пресс-служба Росстандарта.

В частности, отзыву подлежат 137 автомобилей Mercedes-Benz GLC-класса (тип 253), реализованных в период с 2018 года по 2019 год.

«Причина отзыва транспортных средств: резьбовое соединение плюсового провода на стартере может не соответствовать спецификации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех транспортных средствах будет проверено и, при необходимости, откорректировано резьбовое соединение провода.

Кроме этого, производитель отзывает три автомобиля Mercedes-Benz А-класса (тип 177), изготовленных в августе 2020 года.

Причина отзыва названо возможно отсутствие правой скобы правого заднего сиденья для крепления детского кресла к кронштейну ISOFIX. На отзываемых автомобилях будет проверен и, при необходимости, заменён кронштейн ISOFIX.

Сообщается, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.