Москва, , 17:30 — REGNUM Россия выступает за равный диалог в ПАСЕ, другого страна не потерпит. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

«Мы выступали и выступаем за диалог на равных без двойных стандартов, с уважением к нашим партнёрам. Но если наши коллеги считают иначе, никто этого терпеть не будет», — заявил Володин, отвечая на вопрос о выходе России из Совета Европы.

Ранее глава российской делегации в ПАСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») не исключил, что в отношении России может быть запущена трехсторонняя процедура для исключения страны из СЕ, и к этому следует быть готовым.

Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин 15 марта проведет встречу с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом. Речь пойдет в том числе и о санкциях в отношении РФ.

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