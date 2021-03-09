9 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Платон Беседин, , 19:12 — REGNUM Понимаю: говорить о Евровидении — это по-своему моветон. Особенно в контексте, что конкурс сей мещанский и пошлый. Ну, не сокрушаться же, что в фильмах категории «B» много кетчупа вместо крови и некрасивой обнажёнки?

Manizha УВКБ ООН / Ксения Кандалинцева

Однако есть ощущение, что в этот раз всё сложилось предельно показательно. И от России на «Евровидение» отправится певица Manizha с песней «Russian woman». Я изучил данное выступление, хотя сделать это для поклонника Stones и Стравинского, было нелегко. В связи с чем вопрос, который нельзя ни задать. Отдельной строкой.

При чём тут Россия? И кто впутал страну вот в такое?

Да, «Евровидение» любит фриков, и ещё оно обожает акцентировать тренды. Кончита Вурст как ответ на все вопросы. А Manizha в данном контексте — просто-таки образец. Она родом из Таджикистана, представляет Россию, постоянно педалирует межнациональную тему (помимо «Русской женщины» у неё есть творения вроде «Я недославянка»), ещё выступает за геев и прочие модные вещи.

Manizha Скриншот vk.com/manizhamusic

Фокус в том, что дамочка сунулась на территорию совсем не музыкальную. И это логично, потому что музыкально оценивать это всерьёз никто никогда не станет. Для чего, если у мира есть Леди Гага?

Впрочем, эта параллель — излишний комплимент для Manizha. Тут скорее уместна иная аналогия — Верка Сердючка. Да, да, именно она. Помните, как она пела на «Евровидении» то ли «Раша гудбай», то ли «Лаша тумбай» и заняла там, на секундочку, второе место? Manizha сильно напоминает её, хотя, да, голос чуть лучше. И, более того, не сомневаюсь, что этот фриковый попкорн обязательно скушают.

При этом только лентяй, надувшийся пива, не упомянул о таджикском происхождении Manizha; она родилась в Душанбе и вообще. Причём одни заявляют, что тут, мол, такого? Россия и не таких ассимилировала — тем лучше; благо, всё на русском языке. Другие говорят, как так, и она представляет Россию?

Это опять же территория политики, к музыке имеющая мало отношения. И вряд ли, конечно, удастся раздуть полноценный скандал, чего, мне кажется, так хотели бы продюсеры исполнительницы, но есть одно «но» в сказе о прекрасной ассимиляции.

Дело ведь не в крови, не в происхождении, а в том, какой культурный контекст, какой национальный бэкграунд использует Manizha. А она, если изучить внимательно, регулярно подчёркивает свою чуждость России и русскому народу. В песне же, которую певица повезёт на «Евровидение», вообще выведен достаточно посредственный и пошлый образ русской женщины. Она там примитивная и дурная.

Тем страннее, что сами женщины этому искренне аплодируют. Впрочем, и тут есть своя логика. Ведь им так запудрили мозги, с одной стороны, инстаграмами, а, с другой, малаховыми/борисовыми, что ждать адекватного восприятия от части женской общественности не стоит. И это не классическое «над кем смеётесь?» — отнюдь, потому что тут сатира не талантлива и не удачна; она зла и целенаправленно дискредитирует определённые вещи. Ничего личного — исключительно бизнес.

Manizha Скриншот vk.com/manizhamusic

В связи с чем, опять же, два вопроса. Первый — что там, собственно, с национальной ориентацией? Есть ли она, когда снова и снова берутся позавчерашние чужие кальки и грубо накладываются на наши реалии?

И вопрос второй — мы так часто вещаем с экранов ТВ о том, сколь сильно нас не любят на Западе: очерняют, говорят гадости, воспринимают шаблонно и примитивно, исходя из заскорузлых штампов, не меняющихся, кажется, со времён маркиза де Кюстина. Да, да, слышали. Вот только почему через те же экраны в сознание масс внедряется стереотип, который эксплуатирует Manizha? Никого он не смущает? Всё нормально? Не оскорбляет?

Боюсь, что закончить мне придётся банальностью. Впрочем, лишний раз напомнить — не помешает. Да и банальности, как писал латиноамериканский классик, — самые точные вещи на свете. Так вот, вряд ли можно говорить о независимости, когда сознание наше отравлено — или подпорчено (у кого как, зависит от тяжести болезни) — чужеродными вирусами. И как можно вопрошать о том, почему нас многие в мире не любят, если мы сами подчас не очень любим себя?

Manizha лишний раз напомнила нам об этом. Собственно, в том её единственная ценность.