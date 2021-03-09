Москва, , 17:08 — REGNUM Не исключено, что власти РФ решили зачистить «ипотечную поляну» для крупных игроков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ ужесточили требования к организациям, выдающим ипотеку.

«Похоже, что данная инициатива продиктована не заботой о получателях ипотечных кредитов, а стремлением ограничить конкуренцию, зачистив ипотечную поляну только для крупных игроков, а кроме того, нежеланием потом заниматься проблемами прогоревших организаций, — сказал Ордов. — Также возможен вариант подготовки к контролируемому охлаждению рынка ипотечных кредитов. Возможно, скоро ипотечное кредитование станет более элитарным удовольствием с ограниченным количеством достойных, особенно если ЦБ РФ перейдет к циклу повышения ставок, а к этому пока появляется все больше и больше предпосылок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России некоторые участники риэлтерского рынка стараются на крайне невыгодных условиях выдавать физическим лицам ипотечные займы под залог жилья или офисного помещения.

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