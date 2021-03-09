Москва, , 17:05 — REGNUM Россия послала приглашения Китаю, США и Пакистану с предложением участвовать в консультациях расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане, запланированных на 18 марта в Москве, сообщает 9 марта ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.

«Это даже не конференция, это консультации расширенной «тройки» — Россия, США, Китай, Пакистан. Да, мы приглашаем и представителей правительства, и афганских политических деятелей, и делегацию от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — цитирует ТАСС слова Кабулова.

При этом МИД России выражает надежду на то, что новая администрация президента США не откажется от планов по нормализации обстановки в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили журналистам, что ими получено приглашение на конференцию по Афганистану в Москве.

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