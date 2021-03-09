Москва, 9 марта 2021, 17:30 — REGNUM Деятельность международных IT-компаний станет темами для обсуждения в ПА ОДКБ и в ходе встречи с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
«Обязательно обменяемся мнениями по вопросу деятельности международных IT-компаний, которые уже ни во что не ставят национальные законодательства, права граждан. Вообще вопросы цифрового суверенитета становятся все более актуальными. Правильно было бы вынести эту тему и на обсуждение с председателем ПАСЕ», — заявил Володин.
По его словам, решения могут быть самыми разными: изменение налогового законодательства, как в Италии, а также уголовного законодательства, как в Индии.
«Есть национальные законодательства, есть основополагающие права граждан, и нарушать их невозможно», — подчеркнул Володин.
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс посетит Москву с рабочим визитом в период с 15 по 16 марта.
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