Нейпьидо, , 17:03 — REGNUM Один из тех должностных лиц, которые были брошены в тюрьму пришедшими к власти военными в Мьянме, чиновник Зо Мьят Лин скончался, сообщает 9 марта Reuters.

Как рассказал бывший депутат парламента республики Ба Мио Тейна, Зо Мьят Лин, входивший в партию государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, умер в тюрьме.

Отмечается, что скончался чиновник в день ареста. По словам Ба Мио Тейны, родственники умершего пытаются забрать его тело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аун Сан Су Чжи, президент Мьянмы У Вин Мьинта и многие их соратники были арестованы военными, захватившими в начале февраля власть в республике.

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