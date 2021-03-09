Москва, , 17:01 — REGNUM В Москве ситуация с гриппом и ОРВИ соответствует сезону, сообщила 9 марта пресс-служба московского управления Роспотребнадзора.

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на десятой неделе 2021 года (с 1 по 7 марта) соответствует сезону года, по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости среди детей от нуля до двух лет на 12,3%, среди детей трёх-шести лет — на 6,4%», — рассказали в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что по сравнению с пороговыми уровнями заболеваемость ниже во всех возрастных группах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году томичи практически не болеют обычным сезонным гриппом, заявил заместитель губернатора Томской области Иван Деев.

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