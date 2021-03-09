Вологда, , 17:00 — REGNUM Из-за обильных снегопадов весенний паводок в Вологодской области будет непростым. об этом в своем видеообращении заявил губернатор региона Олег Кувшинников.

«По прогнозам метеорологов, ситуация будет крайне тяжелой […] в связи с высоким уровнем снега и переувлажнением почв», — заявил он.

По словам губернатора, с 23 марта правительство региона переходит в режим еженедельного мониторинга готовности всех служб к прохождению паводка.

«Уже сегодня нам необходимо начать подготовку к развертыванию пунктов временного размещения, созданию необходимого запаса материальных ресурсов», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологде этой зимой выпало рекордное количество снега. Синоптики отмечают, высота снежного покрова в окрестностях города составляет 42 см, это на 12 см выше среднего многолетнего значения.