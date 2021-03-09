Астрахань, , 16:59 — REGNUM В Астрахани выявлено два очага бешенства у домашних животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция».

Первый очаг выявлен в Ленинском районе Астрахани, на улице Нариманова, второй — в Трусовском районе, на улице Тренева. Организованы мероприятия по ликвидации особо опасного заболевания.

Специалисты проводят подворный и поквартирный обход в очагах бешенства и прилегающих к ним территориях. Во время обхода были вакцинированы 20 кошек и 14 собак.

Собаки и кошки находятся в зоне риска — они могут заразиться бешенством, если их укусят бездомные или дикие животные. Вакцинировать также рекомендуют хорьков. Прививки в государственных ветеринарных учреждениях делают бесплатно.